В Киеве 20 августа из-за репетиции парада ко Дню Независимости изменит движение общественный транспорт

Детали

Во время репетиции, которая продлится с 15:30 до 1:15, запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

— автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н , 500;

— троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н;

— трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

— автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала “Центральный” от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул.Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры.

— автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской к ст. м. “Лыбидская”;

— автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне к ст. м. “Арсенальная”;

— автобус № 62 от Ботанического сада к ст. м. “Арсенальная”;

— автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

— автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. “Почайна”;

— автобус № 115 от железнодорожного вокзала “Дарница” до ст. м. “Лыбидская”;

— автобус № 118 от ст. м. “Черниговская” до ст. м. “Дворец спорта”;

— автобус № 137-Н от ст. м. “Харьковская” до ст. м. “Дворец спорта”;

Также будут организованы троллейбусы

— № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала “Южный”;

— №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

— № 9 от Международного аэропорта “Киев” им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала “Южный”;

— № 12 от ст. м. “Васильковская” до ст. м. “Лыбидская”;

— № 14 от Ботанического сада ст. м. “Дворец спорта”;

— №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

— № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. “Лыбидская”.

В частности, ориентировочно с 15:00 до 01:00 на время подготовки военного парада временно приостановят движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А также изменят движение: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520 , 539.

Дополнение

Первая репетиция парада к 30-летию Независимости Украины стартовала на улице Крещатик в центре Киева 18 августа.



Всего запланировано еще две репетиции — 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств.

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.



Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизированая.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу будут поднимать ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.