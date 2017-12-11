В Китае сгорела самая высокая в мире пагода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Китае сгорела одна из старейших и крупнейших буддийских пагод в мире. Она была расположена в провинции Сычуань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
16-этажное здание потушили за четыре часа с момента начала пожара. За это время ее структура была почти полностью уничтожена.
О причинах пожара пока не сообщается, известно, что полиция начала расследование.
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Жертв и пострадавших в огне нет.
Храмовый комплекс Лингуань было построено во времена династии Мин (1368-1644), а разрушено в результате землетрясения силой в восемь баллов, поразивший Сычуань 2008 года. Позже его восстановили.
Напомним, в Бангкоке после ремонта открывается Ват Арун - один из крупнейших буддийских храмов. Храмовый комплекс был закрыт для посещения в течение трех лет за ремонтных работ. Доступ к нему откроют в конце 2017 года.