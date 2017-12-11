В Китае сгорела самая высокая в мире пагода

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5105 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97842 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109694 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130147 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106398 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108055 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113214 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117420 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123200 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 202417 просмотра
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В Китае сгорела самая высокая в мире пагода

В Китае сгорела самая высокая в мире пагода

Киев  •  УНН

 • 20030 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Китае сгорела одна из старейших и крупнейших буддийских пагод в мире. Она была расположена в провинции Сычуань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

16-этажное здание потушили за четыре часа с момента начала пожара. За это время ее структура была почти полностью уничтожена.

О причинах пожара пока не сообщается, известно, что полиция начала расследование.

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Жертв и пострадавших в огне нет.

Храмовый комплекс Лингуань было построено во времена династии Мин (1368-1644), а разрушено в результате землетрясения силой в восемь баллов, поразивший Сычуань 2008 года. Позже его восстановили.

Напомним, в Бангкоке после ремонта открывается Ват Арун - один из крупнейших буддийских храмов. Храмовый комплекс был закрыт для посещения в течение трех лет за ремонтных работ. Доступ к нему откроют в конце 2017 года.

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