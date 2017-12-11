У Китаї згоріла найвища у світі пагода
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Китаї згоріла одна з найстаріших і найбільших буддійських пагод у світі. Вона була розташована в провінції Сичуань. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
16-поверхову споруду загасили за чотири години з моменту початку пожежі. За цей час її структура була майже повністю знищена.
Про причини пожежі поки не повідомляють, відомо, що поліція почала розслідування.
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Жертв і постраждалих у вогні немає.
Храмовий комплекс Лінгуань було побудовано в часи династії Мін (1368–1644), а зруйновано унаслідок землетрусу силою у вісім балів, який вразив Сичуань 2008 року. Пізніше його відновили.
Нагадаємо, у Бангкоку після ремонту відкривається Ват Арун - один з найбільших буддійських храмів. Храмовий комплекс був закритий для відвідування протягом трьох років через ремонтні роботи. Доступ до нього відкриють в кінці 2017 року.