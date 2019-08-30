В Китае казнили водителя такси, который изнасиловал и убил пассажирку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в Китае онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi, который изнасиловал и убил молодую девушку, приведен в пятницу в исполнение. Об этом говорится в заявлении Народного суда средней ступени города Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян), опубликованном в его официальном аккаунте в мессенджере WeChat, информирует УНН.
Мужчина по имени Чжун Юань был признан виновным в ограблении, изнасиловании и преднамеренном убийстве 19-летней девушки, которая воспользовалась услугой “поездок с попутчиками” через приложение Didi. Трагедия произошла 24 августа 2018 года в районе города Юэцинь (провинция Чжэцзян). Принявший заказ от девушки Чжун Юань завез ее в безлюдное место в сельской местности и, угрожая ножом, связал ей руки и ноги заранее приготовленной клейкой лентой. Мужчина перевел с ее мобильного телефона на свой 9 тысяч юаней (около 1285 долларов США), а затем изнасиловал и убил девушку, перерезав ей ножом горло.
Приведение смертного приговора в исполнение было утверждено Верховным народным судом КНР.
Это убийство вызвало огромный резонанс в обществе, в социальных сетях были развернуты акции против компании Didi, которую критиковали за неспособность обеспечить безопасность пассажиров.
Как сообщал УНН, в Китае через соцсети призывали публику на объявление смертных приговоров.