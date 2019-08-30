У Китаї стратили водія таксі, який зґвалтував та убив пасажирку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Смертний вирок відносно водія найбільшого в Китаї онлайн-сервісу приватних пасажирських перевезень Didi, який зґвалтував і вбив молоду дівчину, приведено в п’ятницю у виконання. Про це йдеться в заяві Народного суду середнього ступеня міста Веньчжоу (провінція Чжецзян), опублікованому в його офіційному акаунті в месенджері WeChat, інформує УНН.
Чоловік на ім’я Чжун Юань був визнаний винним у пограбуванні, зґвалтуванні і навмисному вбивстві 19-річної дівчини, яка скористалася послугою “поїздок з попутниками” через додаток Didi. Трагедія сталася 24 серпня 2018 року в районі міста Юецинь (провінція Чжецзян). Прийнявши замовлення від дівчини Чжун Юань завіз її в безлюдне місце в сільській місцевості і, погрожуючи ножем, зв’язав їй руки і ноги заздалегідь приготовленою клейкою стрічкою. Чоловік перевів з її мобільного телефону на свій 9 тисяч юанів (близько 1285 доларів США), а потім згвалтував і вбив дівчину, перерізавши їй ножем горло.
Приведення смертного вироку у виконання було затверджено Верховним народним судом КНР.
Це вбивство викликало величезний резонанс в суспільстві, в соціальних мережах були розгорнуті акції проти компанії Didi, яку критикували за нездатність забезпечити безпеку пасажирів.
Як повідомляв УНН, у Китаї через соцмережі закликали публіку на оголошення смертних вироків.