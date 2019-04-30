В Китае дикие слоны затоптали двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Два человека погибли в результате нападения диких слонов в понедельник в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Сообщается, что ночью в понедельник 46-летний фермер по фамилии Цай подвергся атаке стада диких азиатских слонов недалеко от своего сарая в уезде Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции. Из-за полученных тяжелых травм он скончался.
В тот же день 46-летний фермер по фамилии Куан из уезда Мэнла был найден мертвым на каучуковой плантации с ранениями, характерными для атаки слонов.
Сообщается, что местные власти усилили контроль за дикими азиатскими слонами и призвали жителей оставаться начеку.
Отметим, что в Китае дикие азиатские слоны находятся под охраной первой категории. Всего их осталось в стране около 300 особей, которые преимущественно обитают в провинции Юньнань.
Как сообщал УНН, у Индии слон за ночь затоптал пять человек.