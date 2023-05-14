В нескольких областях страны прогремели взрывы - СМИ

Детали

Сообщается, что взрывы слышали в Херсонской и Сумской областях. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал реагировать на сигналы тревоги.

"Реагируем на сигнал воздушной опасности!", - написал он.

Напомним

В ОП также призвали не игнорировать тревогу.