В нескольких областях страны прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В нескольких областях страны прогремели взрывы. Об этом пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что взрывы слышали в Херсонской и Сумской областях. Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал реагировать на сигналы тревоги.
"Реагируем на сигнал воздушной опасности!", - написал он.
Напомним
В ОП также призвали не игнорировать тревогу.