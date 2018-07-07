В Харькове заявили о попытке захвата здания мэрии

“20 июня была совершена попытка захвата Харьковского городского совета неизвестными молодыми людьми. Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководство города из определенных источников получило информацию, что за нападением так называемых "активистов“ стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, позже, во время выяснения причин происшествия, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове. Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкновения в горсовете Харькова: с админздания эвакуировали 300 человек

У сторон этого инцидента, говорится далее в заявлении, хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния. Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые вскоре помогут представить общественности тех людей, злонамеренно дезинформировали Харьковский городской совет. Более того — мы добьемся наказания виновных в дезинформации.

“Харьковский горсовет выражает сожаление по поводу того, что произошло, и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу”, — отметили авторы документа.

Напомним, 20 июня внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.