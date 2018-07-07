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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Харькове заявили о попытке захвата здания мэрии

В Харькове заявили о попытке захвата здания мэрии

Киев  •  УНН

 • 15888 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Харьковском горсовете заявили о попытке захвата здания мэрии группой парней. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте горсовета, передает УНН.

“20 июня была совершена попытка захвата Харьковского городского совета неизвестными молодыми людьми. Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководство города из определенных источников получило информацию, что за нападением так называемых "активистов“ стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, позже, во время выяснения причин происшествия, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове. Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

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У сторон этого инцидента, говорится далее в заявлении, хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния. Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые вскоре помогут представить общественности тех людей, злонамеренно дезинформировали Харьковский городской совет. Более того — мы добьемся наказания виновных в дезинформации.

“Харьковский горсовет выражает сожаление по поводу того, что произошло, и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу”, — отметили авторы документа.

Напомним, 20 июня внутри и около здания городского совета Харькова распили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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