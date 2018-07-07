У Харкові заявили про спробу захоплення будівлі мерії

“20 червня була здійснена спроба захоплення Харківської міської ради невідомими молодиками. Ще під час того, як у будівлі міськради агресивні загарбники палили димові шашки і розпилювали газ, керівництво міста з певних джерел отримало інформацію, що за нападом так званих „активістів“ стоїть начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій Носач”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пізніше, під час з’ясування причин події, ці відомості не підтвердилися і виявилися явною дезінформацією, метою якої була ще більша дестабілізація обстановки в Харкові. Як ми тепер розуміємо, розрахунок був на те, що керівництво міста увійде в жорсткий конфлікт з першими особами СБУ області, після чого, як наслідок, можуть відбутися акції протесту, які можуть перерости у масові заворушення.

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У сторін цього інциденту, йдеться далі у заяві, вистачило самовладання не скотитися до відкритого протистояння. Це і дало можливість керівництву міста розібратися в ситуації і зробити певні кроки, які незабаром допоможуть представити громадськості тих людей, що зловмисно дезінформували Харківську міську раду. Більш того — ми доб’ємося покарання винних у дезінформації.

“Харківська міськрада висловлює жаль щодо того, що сталося, і сподівається, що цей неприємний інцидент між місцевою владою і обласним управлінням СБУ ніяк не вплине на спільну конструктивну роботу”, — зазначили автори документу.

Нагадаємо, 20 червня всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.