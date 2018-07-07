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У Харкові заявили про спробу захоплення будівлі мерії

У Харкові заявили про спробу захоплення будівлі мерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Харківській міськраді заявили про спробу захоплення будівлі мерії групою молодиків. Відповідна заява міститься на офіційному сайті міськради, передає УНН.

“20 червня була здійснена спроба захоплення Харківської міської ради невідомими молодиками. Ще під час того, як у будівлі міськради агресивні загарбники палили димові шашки і розпилювали газ, керівництво міста з певних джерел отримало інформацію, що за нападом так званих „активістів“ стоїть начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій Носач”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пізніше, під час з’ясування причин події, ці відомості не підтвердилися і виявилися явною дезінформацією, метою якої була ще більша дестабілізація обстановки в Харкові. Як ми тепер розуміємо, розрахунок був на те, що керівництво міста увійде в жорсткий конфлікт з першими особами СБУ області, після чого, як наслідок, можуть відбутися акції протесту, які можуть перерости у масові заворушення.

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У сторін цього інциденту, йдеться далі у заяві, вистачило самовладання не скотитися до відкритого протистояння. Це і дало можливість керівництву міста розібратися в ситуації і зробити певні кроки, які незабаром допоможуть представити громадськості тих людей, що зловмисно дезінформували Харківську міську раду. Більш того — ми доб’ємося покарання винних у дезінформації.

“Харківська міськрада висловлює жаль щодо того, що сталося, і сподівається, що цей неприємний інцидент між місцевою владою і обласним управлінням СБУ ніяк не вплине на спільну конструктивну роботу”, — зазначили автори документу.

Нагадаємо, 20 червня всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

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