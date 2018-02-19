В Харькове пьяный водитель совершил ДТП и пытался дать взятку патрульным
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
"Харьковская местная прокуратура № 4 сообщила о подозрении 31-летнему водителю Volkswagen Bora по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч.1 ст.369 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, происшествие произошло на прошлой неделе в Московском районе Харькова в ночное время. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Неравнодушные свидетели ДТП вызвали патрульную полицию.
По информации В.Куприянова, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
"Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятки. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских 3 тыс. российских рублей (в эквиваленте около 1,5 тыс. грн.)", - рассказал прокурор.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
Напомним, родственники жертв ДТП на улице Сумской в Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в один миллион гривен за каждого погибшего.