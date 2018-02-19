У Харкові п’яний водій вчинив ДТП і намагався дати хабар патрульним
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Харківська місцева прокуратура №4 повідомила про підозру водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП та намагався дати хабар співробітникам патрульної поліції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
“Харківська місцева прокуратура № 4 повідомила про підозру 31-річному водію Volkswagen Bora за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, подія сталася минулого тижня у Московському районі м. Харкова в нічний час. Водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, наїхав на бордюр. Від удару спрацювали подушки безпеки. Небайдужі свідки ДТП викликали патрульну поліцію.
За інформацією В.Купріянова, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав при собі полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
“Щоб уникнути відповідальності за скоєні адміністративні правопорушення та залишити місце пригоди, водій запропонував патрульним хабара. Поліцейські відмовилися та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за надання службовим особам неправомірної вигоди. Однак, не зважаючи на це, порушник поклав до службового автомобілю поліцейських 3 тис. російських рублів (у еквіваленті близько 1,5 тис. грн.)”, — розповів прокурор.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, родичі жертв ДТП на вулиці Сумській у Харкові заявили громадянські позови на компенсацію в один мільйон гривень за кожного загиблого.