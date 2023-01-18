В Харькове будут проводить контрдиверсионные мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Харькове в течение двух дней будут проводиться контрдиверсионные мероприятия. Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, пишет УНН.
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“18 и 19 января Служба безопасности Украины будет проводить в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий. Кроме СБУ участие в мероприятиях будут принимать другие правоохранительные органы, подразделения НГУ и ВСУ”, — говорится в сообщении.
Детали
Абдула отметил, что потребность в проведении указанных мероприятий вызвана необходимостью сохранения и повышения безопасности харьковчан.
Во время мероприятий будут проводиться осмотры отдельных территорий с целью повышения безопасностной обстановки, усиления защищенности объектов критической инфраструктуры, выявления и нейтрализации возможных диверсионных групп.
"Также могут осуществляться проверка документов граждан, досмотр автомобилей, ограничение движения по отдельным улицам”, — подчеркнул он.
Дополнение
Как и предыдущие разы, мероприятия будут сконцентрированы в отдельных локациях Харькова, не охватывая всю территорию города.