У Харкові проводитимуть контрдиверсійні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Харкові упродовж двох днів проводитимуться контрдиверсійні заходи. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, пише УНН.
Цитата
“18 та 19 січня Служба безпеки України буде проводити у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів. Крім СБУ участь у заходах братимуть інші правоохоронні органи, підрозділи НГУ й ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Абдула зазначив, що потреба у проведенні вказаних заходів викликана необхідністю збереження та підвищення безпеки харків’ян.
Під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп.
"Також можуть здійснюватися перевірка документів громадян, догляд автомобілів, обмеження руху окремими вулицями”, — наголосив він.
Доповнення
Як і попередні рази, заходи будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста.