В Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по улицам города. При себе женщина имела нож и пакет. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Во время задержания и осмотра выяснилось, что в пакете - отрубленная голова неизвестной молодой женщины.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также лица задержанной и убитой.
Напомним, мужчина утопил собственную мать.