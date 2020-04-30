В Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 10360 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 15577 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 24933 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55694 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96032 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104420 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130059 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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В Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову

В Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову

Киев  •  УНН

 • 123360 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по улицам города. При себе женщина имела нож и пакет. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Во время задержания и осмотра выяснилось, что в пакете - отрубленная голова неизвестной молодой женщины.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также лица задержанной и убитой.

Напомним, мужчина утопил собственную мать.

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