У Харкові посеред вулиці виявили оголену жінку, яка несла у пакеті відрубану голову
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні вранці у Харкові затримали жінку, яка оголеною йшла вулицями міста. При собі жінка мала ніж та пакет. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Під час затримання та огляду з’ясувалося, що у пакеті - відрубана голова невідомої молодої жінки.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Встановлюються обставини скоєння злочину, а також особи затриманої та вбитої.
Нагадаємо, чоловік втопив власну матір.