В Харькове во время митинга под ОГА пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Харькове во время митинга под ОГА неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате чего пострадал гражданский и полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Во время мероприятия состоялась небольшая потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестный распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин и полицейский", - говорится в сообщении.
Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка информации продолжается.
Отмечается, что всего около 200 человек приняли участие в акции, которая прошла возле Харьковской областной государственной администрации.
За безопасностью присутствующих следили 70 полицейских.
Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).