У Харкові під час мітингу під ОДА постраждало двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Харкові під час мітингу під ОДА невідомий розпилив сльозогінний газ, внаслідок чого постраждав цивільний та поліцейський. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Під час заходу відбулася незначна штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38—річний громадянин та поліцейський”, — сказано у повідомленні.
Також потерпілий громадянин повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка інформації триває.
Зазначається, що загалом близько 200 осіб взяли участь в акції, яка пройшла біля Харківської обласної державної адміністрації.
За безпекою присутніх слідкували 70 працівників поліції.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. Внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).