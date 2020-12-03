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В Харькове на взятке в 3 тыс. долларов задержали руководителя гослаборатории

Киев  •  УНН

 • 11916 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Харькове задержали одного из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который пытался дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"В Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, который пытался оказать неправомерную выгоду прокурору местной прокуратуры за закрытие уголовного производства. В ходе досудебного расследования установлено, что к прокурору обратился один из руководителей государственной лаборатории с предложением предоставить неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокурор, в свою очередь, сообщил руководству об этих обстоятельствах. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин, который сообщил, что указанный руководитель лаборатории попросил его быть посредником, а именно передать 3 тыс. долларов прокурору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 декабря 2020 года указанного руководителя лаборатории задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после предоставления неправомерной выгоды посреднику для последующей передачи прокурору. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 тыс. долларов США.

Указано, что процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. Досудебное расследование - следственное управление ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве таможенник "погорел" на вымогательстве взяток с импортеров.

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