В Харьковской и Житомирской областях за сутки возобновили работу более 3000 базовых станций связи

Детали

Через сотни выпущенных российских ракет, многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций.

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"Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысячи базовых станций возобновили работу. Так жители Харьковской и Житомирской областей снова на связи", — написал Федоров.

Всего сейчас в 9 областях все еще трудности со связью. В Одесской области работает 38% сетей, В Николаевской области — 67%, в Хмельницкой области и Волыни — 69%, в Черниговской области — 77%, в Киевской области — 78%, в Закарпатье – 79%, во Львовской области— 81%, в Винницкой — 82%.

Министр советует пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi для более качественной связи.

Напомним

В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар и Vodafone.