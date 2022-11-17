В Харьковской и Житомирской областях за сутки возобновили работу более 3000 базовых станций связи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что усилием энергетиков и мобильных операторов за сутки более 3 тысяч базовых станций связи возобновили работу.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram министра.
Детали
Через сотни выпущенных российских ракет, многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций.
Цитата
"Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысячи базовых станций возобновили работу. Так жители Харьковской и Житомирской областей снова на связи", — написал Федоров.
Всего сейчас в 9 областях все еще трудности со связью. В Одесской области работает 38% сетей, В Николаевской области — 67%, в Хмельницкой области и Волыни — 69%, в Черниговской области — 77%, в Киевской области — 78%, в Закарпатье – 79%, во Львовской области— 81%, в Винницкой — 82%.
Министр советует пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi для более качественной связи.
Напомним
В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар и Vodafone.