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В Хабаровске продолжаются протесты в поддержку задержанного губернатора: на улицы вышло до 50 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru, отмечает УНН.

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали “Фургал — наш выбор”. После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. По информации издания, их несколько тысяч. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

Позже издание “Коммерсант” сообщило, что акция в поддержку Фургала побила рекорд по численности — по подсчетам корреспондента издания, в пиковый момент количество людей превысило 50 тыс.

По данным портала Vl.ru, жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом “кормления голубей”. Издание отмечает, что в центре Владивостока с самого утра много людей в форме.

На митинге во Владивостоке, по предварительным подсчетам, собралось от 500 до 1000 человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Фургала привезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. Сам он свою вину не признает.

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Публикация от Сайт Хабаровска DVHAB.RU (@dvhab.official)

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Публикация от Сайт Хабаровска DVHAB.RU (@dvhab.official)

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