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У Хабаровську тривають протести на підтримку затриманого губернатора: на вулиці вийшло до 50 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Хабаровську почався черговий, вже сьомий за рахунком, мітинг на підтримку губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств підприємців. Про це повідомляє місцевий портал Dvhab.ru, зазначає УНН.

Учасники акції вишикувалися перед будівлею уряду краю і скандували “Фургал — наш вибір”. Після цього люди рушили ходою центральними вулицями міста. За інформацією видання, їх декілька тисяч. Крім того, в напрямку центру Хабаровська була помічена автоколона — за попередніми даними, підтримати хабаровчан приїхали жителі Амурська і Комсомольська-на-Амурі. По ходу ходи чергують співробітники поліції.

Пізніше видання “Комерсант” повідомило, що акція в підтримку Фургала побила рекорд за чисельністю — за підрахунками кореспондента видання, в піковий момент кількість людей перевищила 50 тис.

За даними порталу Vl.ru, жителі Владивостока теж вийшли на вулиці в знак солідарності з Хабаровськом. Несанкціонована акція проходить під виглядом “годування голубів”. Видання відзначає, що в центрі Владивостока з самого ранку багато людей у формі.

На мітингу у Владивостоку, за попередніми підрахунками, зібралося від 500 до 1000 чоловік. Вони колоною рушили вулицями міста в супроводі машин поліції. Співробітники правоохоронних органів через гучномовці попереджають громадян про незаконність мітингу і просять розійтися.

Сергія Фургала затримали 9 липня за звинуваченням в організації вбивств і замаху на вбивство підприємців в 2004-2005 роках на Далекому Сході, коли майбутній губернатор займався бізнесом. Фургала привезли в Москву і помістили під варту на два місяці. Сам він свою провину не визнає.

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