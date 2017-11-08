В Канаде смягчили визовые требования для украинцев

"... при подаче заявления на получение канадской визы, заявителям-украинцам, которые были в Канаде в течение последних десяти лет или пока имеют действующую визу США и могут доказать это (продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу), теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние", - говорится в сообщении.

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По данным посольства, изменения вступили в силу с 1 ноября.