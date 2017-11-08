В Канаде смягчили визовые требования для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинцам, которые были в Канаде в течение последних десяти лет или имеют действующую визу США, теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние. Таким образом Канада смягчила визовые требования для украинцев, передает УНН со ссылкой на посольство Канады в Украине.
"... при подаче заявления на получение канадской визы, заявителям-украинцам, которые были в Канаде в течение последних десяти лет или пока имеют действующую визу США и могут доказать это (продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу), теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние", - говорится в сообщении.
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По данным посольства, изменения вступили в силу с 1 ноября.