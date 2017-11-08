У Канаді пом’якшили візові вимоги для українців

"… при поданні заяви на отримання канадської візи, заявникам-українцям, які були у Канаді протягом останніх десяти років або наразі мають чинну візу США та можуть довести це (продемонструвати печатки про перетин кордону або саму візу), тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан", - йдеться у повідомленні.

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За даними посольства, зміни набули чинності з 1 листопада.