У Канаді пом’якшили візові вимоги для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українцям, які були у Канаді протягом останніх десяти років або наразі мають чинну візу США, тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан. Таким чином Канада пом’якшила візові вимоги для українців, передає УНН із посиланням на посольство Канади в Україні.
"… при поданні заяви на отримання канадської візи, заявникам-українцям, які були у Канаді протягом останніх десяти років або наразі мають чинну візу США та можуть довести це (продемонструвати печатки про перетин кордону або саму візу), тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан", - йдеться у повідомленні.
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За даними посольства, зміни набули чинності з 1 листопада.