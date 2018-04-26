В кабинете главы Ужгородского горрайонного суда нашли "прослушку"

"Просмотрев видео с камер внутреннего наблюдения учреждения, удалось установить следующее. В нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках зашли в помещение учреждения. По ходу следования неизвестных в кабинет председателя суда, последние закрывали камеры видеонаблюдения. Предполагаем, что проникновение лиц произошло по предварительному сговору с нацгвардейцами, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. К слову, следов взлома не обнаружено. Сразу после установления факта пребывания посторонних лиц в здания, глава суда Виктор Данко обратился к правоохранителям. Следственно-оперативная группа обнаружила в рабочем кабинете Виктора Данка техническое устройство негласного получения информации - "прослушку". Последний был вмонтирован в розетку", - рассказала Н.Гейруш.

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Сейчас по делу продолжаются проверки.

В суде сообщают, что выяснять, каким образом неизвестные попали в круглосуточно охраняемое нацгвардейцами здание, кем инициировано установление камер и непосредственных исполнителей задачи, придется СБУ. Речь идет также о вероятности утечки секретной информации и личных данных участников дел, материалы которых хранятся в кабинете председателя суда.