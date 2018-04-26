У кабінеті голови Ужгородського міськрайонного суду знайшли "прослушку"
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У кабінеті голови Ужгородського міськрайонного суду виявлено прослуховуючі пристрої. Як повідомила УНН речниця суду Надія Гейруш, камерами відеоспостереження також зафіксовано проникнення до будівлі суду невідомих осіб у масках.
“Переглянувши відео з камер внутрішнього спостереження установи, вдалося встановити наступне. У неробочий час, приблизно опівночі, двоє осіб в масках, зайшли до приміщення установи. По ходу слідування невідомих осіб до кабінету очільника суду, останні закривали камери відеоспостереження. Припускаємо, що проникнення осіб відбулося за попередньою змовою з нацгвардійцями, на яких покладено обов’язок цілодобової охорони суду. До слова, слідів злому не виявлено. Одразу після встановлення факту перебування сторонніх осіб в будівлі, очільник суду Віктор Данко звернувся до правоохоронців. Слідчо-оперативна група виявила в робочому кабінеті Віктора Данка технічний пристрій негласного отримання інформації — „прослушку“. Останній був вмонтований в розетку”, — розповіла Н.Гейруш.
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Наразі у справі тривають перевірки.
У суді повідомляють, що з’ясовувати, яким чином невідомі потрапили в цілодобово охоронювану нацгвардійцями будівлю, ким ініційовано встановлення камер та безпосередніх виконавців завдання, доведеться СБУ. Йдеться також про ймовірність витоку таємної інформації та приватних даних учасників справ, матеріали яких зберігаються у кабінеті голови суду.