В общежитии 18-летний парень получил ожоги второй степени
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Мариуполе Донецкой области в результате пожара в общежитии 18-летний парень получил ожоги 1-2 степени участка грудной клетки слева, левой руки и спины. Об этом УН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение от дежурного скорой медицинской помощи о пострадавшем в результате пожара в службу спасения поступило 23 мая в 17:44.
"В городскую больницу №1 города Мариуполя в ожоговое отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени участка грудной клетки слева, левой руки, спины в состоянии средней тяжести был госпитализирован мужчина, 2001 года рождения. ЧП произошло в одной из комнат общежития Транспортного лицея на ул. Таганрогской", - говорится в сообщении.
Необходимости в привлечении пожарно-спасательных отделений не было.
Также отмечается, что причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Винницкой области женщина подожгла дом, в котором находились двое взрослых и ее собственный младенец.