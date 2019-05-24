У гуртожитку 18-річний хлопець отримав опіки другого ступеня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Маріуполі Донецької області внаслідок пожежі в гуртожитку 18-річний хлопець отримав опіки 1-2 ступенів ділянки грудної клітини зліва, лівої руки та спини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в області.
Повідомлення від чергового швидкої медичної допомоги про постраждалого в результаті пожежі до служби порятунку надійшло 23 травня о 17:44.
"До міської лікарні №1 міста Маріуполя в опікове відділення з попереднім діагнозом: опіки 1-2 ступенів ділянки грудної клітини зліва, лівої руки, спини у стані середньої тяжкості був госпіталізований чоловік, 2001 року народження. Подія сталася в одній з кімнат гуртожитку Транспортного ліцею на вул Таганрозькій", - йдеться в повідомленні.
Необхідності у залученні пожежно-рятувальних відділень не було.
Також зазначається, що причина пожежі та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Вінниччині жінка підпалила будинок, у якому перебували двоє дорослих та її власне немовля.