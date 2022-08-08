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В Гуляйполе комбайн подорвался на мине во время жатвы: водителя госпитализировали

Киев • УНН

 • 190308 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Гуляйполе Запорожской области во время сбора пшеницы на мине подорвался комбайн, водителя госпитализировали, пишет УНН со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Цитата

"В Гуляйполе во время уборки пшеницы на частном участке произошел взрыв при наезде комбайна на мину. В результате происшествия травмировался водитель. Мужчину с контузией и ранениями от стекла кабины доставили в местную больницу", - говорится в сообщении.

Детали

При взрыве, как указано, возникло возгорание пшеницы на площади 0,5 га. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

В течение суток 7 августа сотрудники ГСЧС в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами ликвидировали 4 пожара на Запорожье.

Так, в селе Новояковловка Запорожского района огнеборцы обуздали пожар на территории фермерского хозяйства, где горела крыша ангара на площади 500 кв. м. В Энергодаре спасатели ликвидировали пожар на открытой территории на площади 2,5 га. В селе Водяное Васильевского района сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 0,05 га.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Степногорск, сообщили в Запорожской ОВА. Поступило 4 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

На Запорожском направлении, по сообщению ОВА, ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Российские оккупанты в ночь на 6 августа нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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