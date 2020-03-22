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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103650 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106277 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 106955 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Греции задержали митрополита за службу в церкви во время карантина

В Греции задержали митрополита за службу в церкви во время карантина

Киев  •  УНН

 • 19719 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция в Греции задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах, которое было введено во время карантина против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Vima Orthodoxias.

В пятницу, 20 марта, Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.

После задержания в полицейском участке митрополит рассказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения.

На священнослужителя был составлен протокол, а сам он отпущен. В полиции Серафима предупредили, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд.

При этом материалы заведенного против него дела будут переданы в прокуратуру.

Напомним, в Греции будут наказывать 5 тысяч евро штрафа за уклонение от карантина.

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