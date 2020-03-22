В Греции задержали митрополита за службу в церкви во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция в Греции задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах, которое было введено во время карантина против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Vima Orthodoxias.
В пятницу, 20 марта, Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу.
После задержания в полицейском участке митрополит рассказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения.
На священнослужителя был составлен протокол, а сам он отпущен. В полиции Серафима предупредили, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд.
При этом материалы заведенного против него дела будут переданы в прокуратуру.
Напомним, в Греции будут наказывать 5 тысяч евро штрафа за уклонение от карантина.