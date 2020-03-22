В Греции задержали митрополита за службу в церкви во время карантина

КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция в Греции задержала митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на службы в храмах, которое было введено во время карантина против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Vima Orthodoxias.