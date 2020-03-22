У Греції затримали митрополита за службу в церкві під час карантину

КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція в Греції затримала митрополита Кіфірского Серафима за порушення заборони на служби в храмах, яке було введено під час карантину проти поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Vima Orthodoxias.