У Греції затримали митрополита за службу в церкві під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція в Греції затримала митрополита Кіфірского Серафима за порушення заборони на служби в храмах, яке було введено під час карантину проти поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Vima Orthodoxias.
У п'ятницю, 20 березня, Серафим відкрив Храм Розп'яття в містечку Хору на острові Китіра і почав запрошувати прихожан на службу.
Після затримання в поліцейській дільниці митрополит розповів, що до нього ще не дійшов циркуляр архієпископа Афінського і всієї Греції Ієроніма, в якому заборонялося проводити богослужіння.
На священнослужителя був складений протокол, а сам він відпущений. У поліції Серафима попередили, що при наступному подібному порушенні його віддадуть під суд.
При цьому матеріали заведеного проти нього справи будуть передані в прокуратуру.
Нагадаємо, у Греції каратимуть 5 тисяч євро штрафу за ухилення від карантину.