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В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации - исследование

В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации - исследование

Киев  •  УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вирусологи обнаружили в геноме коронавируса нового типа две новых мутации, благодаря которым SARS-CoV-2 может лучше бороться с антителами. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv, пишет УНН.

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

“При изучении эволюции коронавируса все внимание исследователи уделяли мелким заменам в структуре его генома, а крупные и небольшие вставки практически не изучали. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. В частности, вставки ins246DSWG и ins15ATLRI, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител”, — пишут исследователи.

За год пандемии в геноме коронавируса нового типа появилось много мелких мутаций. Некоторые из них увеличили заразность SARS-CoV-2, из-за чего вирус быстро распространился по всей планете. Подавляющее большинство подобных изменений произошло в той части РНК коронавируса, которая управляет производством белков его оболочки.

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Американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина заинтересовалась, как на эволюцию коронавируса могут влиять другие типы мутаций, из-за которых в его геноме появляются новые вставки. Для этого исследователи проанализировали почти полмиллиона геномов SARS-CoV-2, которые ученые со всего мира расшифровали за все время пандемии.

Сравнив эти геномы с оригинальной версией вируса из Уханя, ученые обнаружили в РНК около тысячи образцов SARS-CoV-2 полторы сотни уникальных вставок разных конфигураций. Проанализировав их, биологи пришли к выводу, что подавляющее большинство подобных вставок было очень короткими — не более трех четырех нуклеотидов.

Эти вставки оказались распределены по геному крайне неравномерно: множество было сосредоточено в тех участках РНК вируса, которые управляет производством определенной части S-белка — ключевой части оболочки SARS-CoV-2, которая отвечает за проникновение коронавируса в заражаемые клетки.

Две подобные вставки, ins246DSWG и ins15ATLRI, значительно меняют структуру той части оболочки вируса, с которой связываются многие антитела из крови переболевших.

Поэтому ученые предполагают, что появление подобных вставок поможет коронавирусу стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету. Дальнейшие наблюдения за эволюцией SARS-CoV-2 покажут, насколько вероятен подобный сценарий, подытожили Кунин и его коллеги.

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