Во Франции уменьшат количество госслужащих, чтобы сбалансировать бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Французское правительство ухудшило прогноз экономического роста и приняло ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета. В частности, к 2020 году число госслужащих уменьшится почти на 15 000. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, со ссылкой на DW сообщает УНН.
По словам политика, государственный бюджет Франции на 2019 заложено, исходя из прогноза роста ВВП в 1,7%, при том, что ранее правительство рассчитывало, что этот показатель достигнет 1,9 процента.
В связи с этим, пояснил он, Париж планирует сократить бюджетные расходы, чтобы не нарушить стандарты Европейского Союза, регламентирующих дефицит госбюджета для своих членов. Максимально допустимый ЕС показатель составляет 3% ВВП.
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Среди конкретных мер, о которых сообщил министр - сокращение 4500 госслужащих в 2019 году и еще 10 000 - в 2020 году. Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее. Эти меры подверглись критике как со стороны левых, так и правых партий во Франции.