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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Франции уменьшат количество госслужащих, чтобы сбалансировать бюджет

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Французское правительство ухудшило прогноз экономического роста и приняло ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета. В частности, к 2020 году число госслужащих уменьшится почти на 15 000. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, со ссылкой на DW сообщает УНН.

Во Франции уменьшат количество госслужащих, чтобы сбалансировать бюджет

По словам политика, государственный бюджет Франции на 2019 заложено, исходя из прогноза роста ВВП в 1,7%, при том, что ранее правительство рассчитывало, что этот показатель достигнет 1,9 процента.

В связи с этим, пояснил он, Париж планирует сократить бюджетные расходы, чтобы не нарушить стандарты Европейского Союза, регламентирующих дефицит госбюджета для своих членов. Максимально допустимый ЕС показатель составляет 3% ВВП.

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Среди конкретных мер, о которых сообщил министр - сокращение 4500 госслужащих в 2019 году и еще 10 000 - в 2020 году. Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее. Эти меры подверглись критике как со стороны левых, так и правых партий во Франции.

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