У Франції зменшать кількість держслужбовців, щоб збалансувати бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Французький уряд погіршив прогноз економічного зростання і прийняв ряд непопулярних заходів по зниженню дефіциту держбюджету. Зокрема, до 2020 року число держслужбовців зменшиться майже на 15 000. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп, з посиланням на DW повідомляє УНН.
За словами політика, державний бюджет Франції на 2019 рік закладено, виходячи з прогнозу зростання ВВП в 1,7%, при тому, що раніше уряд розраховував, що цей показник досягне 1,9 відсотка.
У зв'язку з цим, пояснив він, Париж планує скоротити бюджетні витрати, щоб не порушити стандарти Європейського Союзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів. Максимально допустимий ЄС показник становить 3% ВВП.
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Серед конкретних заходів, про які повідомив міністр - скорочення 4500 держслужбовців в 2019 році і ще 10 000 - в 2020 році. Крім того, пенсії, а також сімейні і житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто, будуть підвищуватися повільніше. Ці заходи зазнали критики як з боку лівих, так і правих партій у Франції.