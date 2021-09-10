Во Франции загорелся металлургический завод: есть риск токсических выбросов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На юге Франции произошел пожар на металлургическом предприятии. Власть опасается возможного выброса токсичных веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 3.
Детали
Сегодня утром во французском городе Памье, расположенного в департаменте Арьеж, загорелся металлургический завод Aubert & Duval.
По предварительным данным, вспыхнул резервуар с кислотой, который использовали для очистки металлических деталей. Впоследствии огонь распространился на здание площадью 400 м². Из здания оперативно эвакуировали всех работников. О пострадавших пока не сообщается.
Власть боится, что дым от пожара может быть токсичным, поэтому жителей города призвали оставаться дома и закрыть окна и двери.
Вблизи завода перекрыли движение транспорта. Также в Памье закрыли школы, все ученики средних и старших классов вынуждены оставаться внутри учебных заведений.
Добавим, что металлургический завод Aubert & Duval основан в начале 19 века. На нем работает примерно 100 человек, которые изготавливают детали для авиационной и автомобильной промышленности.
Incendie chez Aubert & Duval à #Pamiers. Selon nos informations, un bac d'acide se serait enflammé au moment de son nettoyage ce matin
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Напомним
В Бангладеш этим летом в результате пожара на заводе по производству соков погибло по меньшей мере 52 человека и еще более 50 получили ранения.