У Франції загорівся металургійний завод: є ризик токсичних викидів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На півдні Франції сталася пожежа на металургійному підприємстві. Влада побоюється імовірного викиду токсичних речовин. Про це повідомляє УНН із посиланням на France 3.
Деталі
Сьогодні вранці у французькому місті Пам’є, яке розташоване у департаменті Ар’єж, загорівся металургійний завод Aubert & Duval.
За попередніми даними, спалахнув резервуар із кислотою, який використовували для очищення металевих деталей. Згодом вогонь поширився на будівлю площею 400 м². Із будівлі оперативно евакуювали усіх працівників. Про постраждалих наразі не повідомляють.
Влада боїться, що дим від пожежі може бути токсичним, тому жителів міста закликали лишатися вдома й зачинити вікна та двері.
Поблизу заводу перекрили рух транспорту. Також у Пам’є закрили школи, усі учні середніх та старших класів змушені залишатися всередині навчальних закладів.
Додамо, що металургійний завод Aubert & Duval засновано на початку 19 століття. На ньому працює приблизно 100 людей, які виготовляють деталі для авіаційної та автомобільної промисловості.
Incendie chez Aubert & Duval à #Pamiers. Selon nos informations, un bac d'acide se serait enflammé au moment de son nettoyage ce matin
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Нагадаємо
У Бангладеш цього літа внаслідок пожежі на заводі з виробництва соків загинуло щонайменше 52 людини і ще понад 50 дістали поранення.