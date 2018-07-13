Во Франции произошло третье за год извержение вулкана

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46176 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104561 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126327 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169958 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153642 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181864 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Во Франции произошло третье за год извержение вулкана

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана

Киев  •  УНН

 • 36163 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Франции, на острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства этого региона Франции, передает УНН.

"После 3:30 по местному времени (2:30 по киевскому времени - ред.) 13 июля обсерватория Питон-де-ла-Фурнез зафиксировала резкое усиление вулканического тремора, что фактически означает приближение магмы к поверхности", - говорится в сообщении.

Так, источник вибраций находился на северном склоне горы. Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в 6 км к юго-западу от вулкана на острове Гавайи. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 19,4055 градуса северной долготы и 155,2965 градуса западной широты. Гипоцентр залегал на глубине 0,35 км.



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