У Франції сталося третє за рік виверження вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Франції, на острові Реюньйон сталося третє за рік виверження вулкана Пітон-де-ла-Фурнез. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на сайт уряду цього регіону Франції, передає УНН.
"Після 3:30 за місцевим часом (2:30 за київським часом - ред.) 13 липня обсерваторія Пітон-де-ла-Фурнез зафіксувала різке посилення вулканічного тремору, що фактично означає наближення магми до поверхні", - йдеться в повідомленні.
Так, джерело вібрацій знаходилось на північному схилі гори. Перші викиди лави над поверхнею кратера були зафіксовані о 4:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера стався в 6 км на північний захід від вулкана на острові Гаваї. Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 19,4055 градуса північної довготи і 155,2965 градуса західної широти. Гіпоцентр залягав на глибині 0,35 км.
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