У Франції сталося третє за рік виверження вулкана

"Після 3:30 за місцевим часом (2:30 за київським часом - ред.) 13 липня обсерваторія Пітон-де-ла-Фурнез зафіксувала різке посилення вулканічного тремору, що фактично означає наближення магми до поверхні", - йдеться в повідомленні.



Так, джерело вібрацій знаходилось на північному схилі гори. Перші викиди лави над поверхнею кратера були зафіксовані о 4:30 за місцевим часом.



Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера стався в 6 км на північний захід від вулкана на острові Гаваї. Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 19,4055 градуса північної довготи і 155,2965 градуса західної широти. Гіпоцентр залягав на глибині 0,35 км.







