Во Франции разбился легкомоторный самолет: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Во Франции в департаменте Дром разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.
Детали
Сообщают, что в четверг вечером самолет упал в карьер, расположенный недалеко от аэродрома в городе Альбон. В результате аварии погибли двое мужчин. Пока неизвестно: самолет разбился во время взлета или когда приземлялся.
Для ликвидации последствий катастрофы привлекли экстренные службы, в том числе 35 пожарных.
Глубина карьера, куда упал самолет — 50 м, что значительно усложняет работу спасателей.
Напомним
В Ивано-Франковской области в результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом погибло 4 человека.