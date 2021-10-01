У Франції розбився легкомоторний літак: є загиблі

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Повідомляють, що в четвер ввечері літак впав у кар’єр, розташований недалеко від аеродрому у місті Альбон. Унаслідок аварії загинуло двоє чоловіків. Поки що невідомо: літак розбився під час злету чи коли приземлявся.

Для ліквідації наслідків катастрофи залучили екстрені служби, зокрема 35 пожежників.

Глибина кар’єру, куди впав літак, — 50 м, що значно ускладнює роботу рятувальників.

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