В доход Украины уже поступило более 2 миллиардов гривен арестованных БЭБ активов россии и беларуси

Детали

В БЭБ отмечают - "Укрзализныця" уже получила 1,3 млрд грн дохода от коммерческого использования арестованных железнодорожных вагонов и контейнеров, принадлежавших компаниям рф и рб.

Также Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало очередную партию арестованного аммиака. Сейчас уже продано три партии арестованного аммиака на общую сумму более 910 миллионов гривен. Таким образом, государство уже получило более 2,2 млрд гривен доходов благодаря арестованным БЭБ активам.

Цитата

“Упомянутые активы - вагоны в количестве 17800 и более 42 тыс. тонн аммиака были изъяты и арестованы детективами БЭБ у предприятий, прямо или косвенно связанных с компаниями или гражданами россии и беларуси. С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины, в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам нарушений в экономической сфере, инициирует арест активов россии и беларуси (физических и юридических лиц). Сейчас детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в 22 уголовных производствах", – сообщили в бюро.

Напомним

За счет арестованного БЭБ российского аммиака АРМА приобрело военные облигации на 600 млн грн.