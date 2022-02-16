В Днепропетровской области подо льдом нашли тело ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В селе Новопавловка Днепропетровской области во вторник, 15 февраля, нашли мертвым ребенка. Тело мальчика изъято из реки Соленая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
15-го февраля в 20:00 в Службу спасения “101” от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Новопавловка Синельниковского района из реки Соленая извлечено тело ребенка.
Как отмечается, мальчика, 2015 года рождения, который не вернулся домой из школы, несколько часов разыскивали сотрудники Национальной полиции и местные жители. Тело утонувшей ребенка обнаружили на поверхности водоема подо льдом в 15-ти метрах от берега.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
Дополнения
"Уважаемые граждане! Сейчас продолжается период оттепели. В такую погоду лед скреплен вечерним или ночным холодом. Однако, днем он быстро нагревается от талой воды и становится пористым и очень слабым. Поэтому, настоятельно советуем не выходить на замерзшие водоемы. Родителей призываем провести беседы с малышами! Запретите детям выходить на лед. Помните, игры на льду во время потепления могут стоить жизни!",- предупреждает ГСЧС.
Напомним
На Днепропетровщине дети провалились под лед: одна девочка погибла.