В Днепре состоится пятое заседание суда по делу А.Пугачева

Сегодня, 16 марта, в 11:00, ожидается начало рассмотрения дела А.Пугачева. Во время заседания допросят очередных свидетелей.

Напомним, на прошлом заседании заслушали трех свидетелей, двое из которых узнали в А.Пугачеве виновника .

Так, первым свидетельствовал человек, который поднимает шлагбаум на въезде / выезде с автовокзала. Он узнал в А.Пугачеве беглеца. По словам свидетеля, А.Пугачев подъехал к выезду с парковки и, угрожая оружием, в грубой форме требовал открыть шлагбаум.

Свидетель отметил, что он отказался выполнять требование и спрятался в кабинке. После чего А.Пугачев скрылся. О том, что мужчина, угрожавший ему на стоянке, подозревается в убийстве, свидетель узнал позже.