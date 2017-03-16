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У Дніпрі відбудеться п'яте засідання суду у справі О.Пугачова

У Дніпрі відбудеться п'яте засідання суду у справі О.Пугачова

Київ • УНН

 • 10387 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі очікується чергове п'яте засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Сьогодні, 16 березня, об 11:00, очікується початок розгляду справи О.Пугачова. Під час засідання допитають чергових свідків.

Нагадаємо, на минулому засіданні заслухали трьох свідків, двоє з яких упізнали в О.Пугачові винуватця.

Так, першим свідчив чоловік, який піднімає шлагбаум на в’їзді/виїзді з автовокзалу. Він упізнав у О.Пугачові втікача. За словами свідка, О.Пугачов під’їхав до виїзду з парковки та, погрожуючи зброєю, у грубій формі вимагав відкрити шлагбаум.

Свідок наголосив, що він відмовився виконувати вимогу та заховався у кабінці. Після чого О.Пугачов зник з місця події. Про те, що чоловіка, який погрожував йому на стоянці, підозрюють у вбивстві, свідок дізнався пізніше.

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