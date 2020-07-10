В Днепре произошла машстабная ДТП: как минимум 2 погибших, есть раненые

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и еще 3 пострадали, пишет УНН со ссылкой на Управление ГСЧС в Днепре и Днепропетровской области.

9 июля в 22:58 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, люди зажаты внутри поврежденных автомобилей и нуждаются в помощи.

По вызову было направлено дежурное отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отделения государственного военизированного горноспасательного отряда.

“По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля „MAN“, легкового автомобиля „Ford Focus“ и грузового микроавтобуса „Volkswagen Crafter“. На момент прибытия спасателей в поврежденном транспортном средстве находилось заблокировано тело пассажира автомобиля „Ford Focus“, мужского пола 1966 года рождения, которое было деблокированно чрезвычайниками с изувеченной машины. Тело женского пола 1988 года рождения, свидетели достали из транспортного средства „Ford Focus“ до прибытия аварийно-спасательного подразделения. Работниками скорой медицинской помощи были госпитализированы в Днепровскую городскую клиническую больницу № 6 пассажир, водитель автомобиля „Volkswagen Crafter“ (пассажир — 1993 года рождения, водитель — 1994 года рождения) и водитель легковушки „Ford Focus“ 1989 года рождения”, — отметили в ГСЧС.

“Спасатели провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов. Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы”, — добавили в пресс-службе.

К оказанию помощи привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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