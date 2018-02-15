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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69307 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85099 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87799 просмотра

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В Днепре ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

В Днепре ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили в Днепре деятельность незаконной мастерской по переработке оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что местный житель организовал мастерскую в собственной квартире. Переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолета делец реализовывал клиентам, в том числе представителям криминальных кругов по всей территории Украины ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заказчиков он подыскивал в Интернете, товар передавал почтовыми отправлениями и лично. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в областном центре при попытке реализации трех переработанных стартовых пистолетов, которые были обнаружены в его автомобиле.

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При обыске по местам жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли пятьдесят один пистолет с явными признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и оборудование для ремонта и переработки оружия.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия.

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