В Днепре ликвидировали подпольную оружейную мастерскую
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили в Днепре деятельность незаконной мастерской по переработке оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что местный житель организовал мастерскую в собственной квартире. Переделанные под стрельбу боевыми патронами пистолета делец реализовывал клиентам, в том числе представителям криминальных кругов по всей территории Украины ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заказчиков он подыскивал в Интернете, товар передавал почтовыми отправлениями и лично. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в областном центре при попытке реализации трех переработанных стартовых пистолетов, которые были обнаружены в его автомобиле.
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При обыске по местам жительства дельца сотрудники СБ Украины изъяли пятьдесят один пистолет с явными признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и оборудование для ремонта и переработки оружия.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия.