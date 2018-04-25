В Днепре бездомных кошек будут "легально" пускать на чердаки

"В Днепре коты будут осуществлять естественную дератизацию и иметь свободный доступ к подвальным помещениям и на чердаки в домах", - сообщили в горсовете.

Коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию там котов. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев.

Отлавливать бездомных котиков коммунальным службам разрешено только для обследования на наличие заболеваний, стерилизации и вакцинации или для передачи новым хозяевам.

"Если у жителей будут возникать жалобы на пушистиков, на них будут реагировать, в том числе и общественные зоозащитные организации", - добавили в горсовете.

Напомним, одесских кошек официально признали частью экосистемы города.