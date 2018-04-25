У Дніпрі безпритульних котів "легально" пускатимуть на горища
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Дніпрі безпритульних котів пускатимуть на горища й у підвали винищувати гризунів. Таке рішення місцеві депутати підтримали більшістю голосів під час сесії, виконавши прохання жителів міста, які звернулися з відповідною петицією, передає УНН з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.
"У Дніпрі коти здійснюватимуть природну дератизацію й матимуть вільний доступ до підвальних приміщень і горищ у будинках", - повідомили у міськраді.
Комунальні житлові підприємства повинні не лише стежити за належним станом підвалів і горищ, а й запобігати ізоляції там котів. Дотримуватися цих норм рекомендовано й житловим кооперативам і об’єднанням домовласників.
Відловлювати безпритульних котиків комунальним службам дозволено лише для обстеження на наявність захворювань, стерилізації й вакцинації або для передачі новим господарям.
"Якщо у мешканців виникатимуть скарги на пухнастиків, на них реагуватимуть, зокрема, й громадські зоозахисні організації", - додали у міськраді.
Нагадаємо, одеських кішок офіційно визнали частиною екосистеми міста.