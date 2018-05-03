В Госслужбе занятости рассказали о правах женщин на рынке труда

"Определенная гендерная дискриминация является больше ментальной, причем такая ситуация наблюдается по всему миру", - сказала Пишко.

Как пояснила она, внутренняя статистика Государственной службы занятости показывает, что безработных женщин и мужчин в Украине (которые стоят на учете в ГСЗ - ред.) - примерно одинаковое количество. Они имеют одинаковые возможности трудоустройства, равный доступ к различным услугам. Но люди сами по-разному используют эти возможности. В этом контексте мужчины более активны и более мобильны.

"Это объясняется укладом жизни - распределением семейных обязанностей. Женщина более прикована к семье. И тут она от этого и страдает. У мужчин более высокие зарплаты и даже пособие по безработице, потому что они считаются основными кормильцами семьи. Кроме того, мужчины активнее отстаивают свои права перед работодателем, в то время как женщины склонны договариваться. Часто женщины ищут работу, которая находилась бы рядом с домом, была спокойной, соответственно, такая работа менее оплачиваемая, чаще женщины соглашаются на нелегальное трудоустройство", - добавила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два месяца женщинам в декрете выплачено 600 млн гривен помощи

По словам Пишко, Государственная служба занятости не может влиять на работодателей относительно того, кого им брать на работу и какой уровень зарплаты устанавливать, учитывать ли при приеме на работу семейное положение и наличие детей.

"Чтобы решить эту проблему, нам надо менять жизненный уклад, стереотипы мышления. Это долгий процесс изменения отношения к положению женщины и мужчины в обществе. Конечно гендерная дискриминация является больше ментальной, причем такая ситуация наблюдается по всему миру. Здесь нужно подниматься общественности, выходить на профессиональные союзы, организации работодателей, отрабатывать эти вопросы с ними. Зарплаты сейчас не хватает ни мужчинам, ни женщинам, поэтому сегодня и наблюдается миграция. При этом мужчины эмигрируют чаще", - отметила она.

Что касается защищенности прав беременных, то, как сообщила начальник отдела профориентации ГСЗ, в Госслужбе стоят на учете беременные (5972 человек - ред.). При этом, как отметила Пишко, женщина может не говорить о том, что она беременна, когда встает на учет. Кроме того, если женщина имеет право на получение пособия по безработице по закону, то беременность на это никак не влияет.

"До момента, пока женщина не уходит в декретный отпуск, она может получать пособие по безработице, ведь, согласно закону, такая помощь оказывается, если человек не имеет других источников поступления средств. Если человек получает иную социальную помощь, имеет другие источники доходов, то пособие по безработице он не получает", - уточнила специалист.

Что касается проблематики трудоустройства беременных, то, по словам Пишко, все зависит от работодателя, ГСЗ не имеет влияния в этой сфере.

"Мы проводим семинары для работодателей, где рассказываем им о законах о трудоустройстве, об увольнении, приеме на работу, о наших услугах, о том, как ГСЗ помогает работодателям, чтобы они могли найти себе работников, переобучить их. Кроме того, существует перечень лиц, которые имеют дополнительные гарантии трудоустройства: это одинокие матери или одинокие мужчины, которые воспитывают детей, это и участники АТО, дети-сироты, несовершеннолетние, многодетные родители, люди с инвалидностью, люди из мест лишения свободы. Однако беременные в этот перечень не попадают. Но в целом, это (прием на работу беременных - ред.) - социальная ответственность работодателя и его добропорядочность как человека", - резюмировала специалист.

Напомним, эксперт рассказал, на какие выплаты можно рассчитывать в Украине во время декрета и воспитания ребенка в 2018 году.