В Госслужбе занятости рассказали о правах женщин на рынке труда

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 396 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 14033 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 32819 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 60317 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 105518 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 82770 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 122194 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184367 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 275939 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202868 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
68%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 112659 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 105249 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 99617 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 80539 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 93101 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 47705 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 94864 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 372885 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 336102 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 420995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 12475 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 23935 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 30238 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 65827 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 273111 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Госслужбе занятости рассказали о правах женщин на рынке труда

Киев • УНН

 • 26054 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украине существует определенная гендерная дискриминация на рынке труда, однако она является больше ментальной. Кроме того, такая ситуация наблюдается по всему миру. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела профориентации Государственной службы занятости Наталья Пишко.

В Госслужбе занятости рассказали о правах женщин на рынке труда

"Определенная гендерная дискриминация является больше ментальной, причем такая ситуация наблюдается по всему миру", - сказала Пишко.

Как пояснила она, внутренняя статистика Государственной службы занятости показывает, что безработных женщин и мужчин в Украине (которые стоят на учете в ГСЗ - ред.) - примерно одинаковое количество. Они имеют одинаковые возможности трудоустройства, равный доступ к различным услугам. Но люди сами по-разному используют эти возможности. В этом контексте мужчины более активны и более мобильны.

"Это объясняется укладом жизни - распределением семейных обязанностей. Женщина более прикована к семье. И тут она от этого и страдает. У мужчин более высокие зарплаты и даже пособие по безработице, потому что они считаются основными кормильцами семьи. Кроме того, мужчины активнее отстаивают свои права перед работодателем, в то время как женщины склонны договариваться. Часто женщины ищут работу, которая находилась бы рядом с домом, была спокойной, соответственно, такая работа менее оплачиваемая, чаще женщины соглашаются на нелегальное трудоустройство", - добавила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два месяца женщинам в декрете выплачено 600 млн гривен помощи

По словам Пишко, Государственная служба занятости не может влиять на работодателей относительно того, кого им брать на работу и какой уровень зарплаты устанавливать, учитывать ли при приеме на работу семейное положение и наличие детей.

"Чтобы решить эту проблему, нам надо менять жизненный уклад, стереотипы мышления. Это долгий процесс изменения отношения к положению женщины и мужчины в обществе. Конечно гендерная дискриминация является больше ментальной, причем такая ситуация наблюдается по всему миру. Здесь нужно подниматься общественности, выходить на профессиональные союзы, организации работодателей, отрабатывать эти вопросы с ними. Зарплаты сейчас не хватает ни мужчинам, ни женщинам, поэтому сегодня и наблюдается миграция. При этом мужчины эмигрируют чаще", - отметила она.

Что касается защищенности прав беременных, то, как сообщила начальник отдела профориентации ГСЗ, в Госслужбе стоят на учете беременные (5972 человек - ред.). При этом, как отметила Пишко, женщина может не говорить о том, что она беременна, когда встает на учет. Кроме того, если женщина имеет право на получение пособия по безработице по закону, то беременность на это никак не влияет.

"До момента, пока женщина не уходит в декретный отпуск, она может получать пособие по безработице, ведь, согласно закону, такая помощь оказывается, если человек не имеет других источников поступления средств. Если человек получает иную социальную помощь, имеет другие источники доходов, то пособие по безработице он не получает", - уточнила специалист.

Что касается проблематики трудоустройства беременных, то, по словам Пишко, все зависит от работодателя, ГСЗ не имеет влияния в этой сфере.

"Мы проводим семинары для работодателей, где рассказываем им о законах о трудоустройстве, об увольнении, приеме на работу, о наших услугах, о том, как ГСЗ помогает работодателям, чтобы они могли найти себе работников, переобучить их. Кроме того, существует перечень лиц, которые имеют дополнительные гарантии трудоустройства: это одинокие матери или одинокие мужчины, которые воспитывают детей, это и участники АТО, дети-сироты, несовершеннолетние, многодетные родители, люди с инвалидностью, люди из мест лишения свободы. Однако беременные в этот перечень не попадают. Но в целом, это (прием на работу беременных - ред.) - социальная ответственность работодателя и его добропорядочность как человека", - резюмировала специалист.

Напомним, эксперт рассказал, на какие выплаты можно рассчитывать в Украине во время декрета и воспитания ребенка в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99