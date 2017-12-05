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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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В Госдепе США прокомментировали ситуацию вокруг задержания Саакашвили

В Госдепе США прокомментировали ситуацию вокруг задержания Саакашвили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. США призывают все стороны в Украине к деэскалации ситуации вокруг экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает УНН.

"Мы настоятельно призываем власти Украины к деэскалации этой ситуации, мы видели отчет о ситуации, происходящие там на улицах. Мы призываем стороны избегать насилия и следовать верховенству закона, а также международным обязательствам", - отметила спикер.

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"Подробности дела, о котором мы только что говорили, лучше узнать у правительства Украины, но правительство Украины, и мы говорили об этом много раз прежде, все равно как мы говорили другим правительствам, если они задерживают кого-то арестовывают кого-то ..., это должно быть сделано в соответствии с законами и правилами этой страны, а также в соответствии с международными прав человека ", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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