У Держдепі США прокоментували ситуацію навколо затримання Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. США закликають всі сторони в Україні до деескалації ситуації навколо екс-президента Грузії і колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Про це повідомила спікер Держдепартаменту Сполучених Штатів Хізер Нойерт, повідомляє УНН.
"Ми настійно закликаємо владу України до деескалації цієї ситуації, ми бачили звіт про ситуації, що відбуваються там на вулицях. Ми закликаємо сторони уникати насильства та слідувати верховенству закону, а також міжнародним зобов'язанням", - зазначила спікер.
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"Подробиці справи, про яку ми щойно говорили , краще дізнатись в уряду України, але уряд України, і ми говорили про це багато разів раніше, однаково як ми казали іншим урядам, якщо вони затримують когось, заарештовують когось ..., це має бути зроблено відповідно до законів і правил цієї країни, а також відповідно до міжнародних прав людини", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.